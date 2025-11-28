Due nuovi misteri firmati Riccardo Landini | presentazione a Palazzo Farnese

Giovedì 4 dicembre alle ore 17,30 all’Archivio di Stato (secondo piano di Palazzo Farnese) si terrà la presentazione dei libri "Fino all’ultimo inganno" e "Di buio, d’oscurità e d’altri assassini" di Riccardo Landini. L’autore sarà in dialogo con il giornalista Guglielmo Mauti. L'evento rientra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

