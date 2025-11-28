Due militari colpiti a Washington Trump rilancia la linea dura | stop ai flussi da Paesi extra-occidentali e controlli straordinari sulle pratiche migratorie
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato alle 23 del 27 novembre a Washington la sospensione permanente della migrazione dai Paesi del cosiddetto Terzo mondo, collegando la decisione all’attacco in cui è morta una militare della Guardia nazionale. Revisione straordinaria dopo l’attacco a Washington. L’annuncio della Casa Bianca è arrivato nella tarda serata del Giorno del Ringraziamento, quando il presidente ha diffuso su Truth Social un messaggio che lega direttamente la nuova linea alla sparatoria avvenuta mercoledì a pochi isolati dalla Casa Bianca. Nell’episodio sono stati colpiti due membri della Guardia Nazionale: Sarah Beckstrom, poi deceduta in ospedale, e Andrew Wolfe, ancora in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
