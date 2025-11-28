Due inviati molto amati lasciano Striscia la Notizia | le loro parole

Anticipazionitv.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È una notizia che pesa per i fan di Striscia la Notizia. Due inviati storici hanno comunicato la fine del rapporto con il programma. Lo hanno fatto con messaggi chiari, pubblicati sui loro profili social, parlando di gratitudine e di ripartenza. Nessuna polemica, solo il desiderio di voltare pagina e raccontare altro, con lo stesso impegno di sempre. Il pubblico ha reagito con affetto e sorpresa. I messaggi sono diventati virali in poche ore. I nomi sono quelli di Max Laudadio e Stefania Petyx. Il nickname che usa Maria De Filippi di notte L’annuncio: addio a Striscia la Notizia, avanti con nuovi progetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

due inviati molto amati lasciano striscia la notizia le loro parole

© Anticipazionitv.it - Due inviati molto amati lasciano Striscia la Notizia: le loro parole

Contenuti che potrebbero interessarti

due inviati molto amatiStriscia la Notizia, due amati protagonisti annunciano l’addio programma: ecco di chi si tratta - ìNelle scorse ore due storici e apprezzati inviati di Striscia La Notizia hanno annunciato l’addio al programma di Antonio Ricci. isaechia.it scrive

Mediaset manda via i due conduttori più amati: l’addio inaspettato - Mediaset manda via due conduttori molto amati: la decisione della dirigenza del Biscione è inaspettata. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Due Inviati Molto Amati