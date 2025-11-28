Due inviati molto amati lasciano Striscia la Notizia | le loro parole

È una notizia che pesa per i fan di Striscia la Notizia. Due inviati storici hanno comunicato la fine del rapporto con il programma. Lo hanno fatto con messaggi chiari, pubblicati sui loro profili social, parlando di gratitudine e di ripartenza. Nessuna polemica, solo il desiderio di voltare pagina e raccontare altro, con lo stesso impegno di sempre. Il pubblico ha reagito con affetto e sorpresa. I messaggi sono diventati virali in poche ore. I nomi sono quelli di Max Laudadio e Stefania Petyx. Il nickname che usa Maria De Filippi di notte L’annuncio: addio a Striscia la Notizia, avanti con nuovi progetti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

