Due giovani laureate udinesi premiate con un borsa di studio

La prima edizione delle borse di studio intitolate a don Eugenio Brandl ha celebrato due eccellenze dell’Università di Udine: Gloria Tomadini e Alessia Marini, entrambe laureate con 110 e lode al corso magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni. La cerimonia si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Due giovani laureate udinesi premiate con un borsa di studio

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapporto Svimez, boom occupazione al Sud ma i giovani continuano a emigrare e i salari sono troppo bassi. Un laureato maschio su due e 7 laureate donna su 10 costrette a trasferirsi al Centro Nord. I dettagli nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Aperto il bando UN/DESA 2025-26 per giovani laureati: un anno di #formazione e #tirocinio #ONU nei paesi in via di sviluppo Scadenza 18 dicembre, ore 15 Info undesa.it #UNDESA #NazioniUnite #TirociniONU #Giovani #uninsubria Vai su X

Due giovani accoltellati in centro a Milano,uno gravissimo - Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Come scrive ansa.it