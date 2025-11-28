Due cicloni devastano il Sud Est asiatico piogge torrenziali e inondazioni | almeno 321 morti

Il Sud Est asiatico sta affrontando uno dei peggiori episodi di maltempo degli ultimi anni: una settimana di piogge torrenziali, frane e inondazioni legate al ciclone tropicale Senyar ha provocato almeno 321 morti tra Indonesia, Thailandia e Malesia, mentre in Sri Lanka un secondo ciclone, Ditwah. 🔗 Leggi su Today.it

