Dua lipa apre lo spot di milano cortina 2026 parlando italiano
la popstar che ha conquistato i social con un semplice “ciao ragazzi”. In un contesto di grande attesa e fermento mediatico per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, spicca il coinvolgimento di una delle artiste più amate a livello mondiale. La presenza di Dua Lipa in una location suggestiva di Milano e il suo coinvolgente messaggio sui social hanno catturato l’attenzione di pubblico e media, riaccendendo l’interesse verso l’evento olimpico. Questo articolo analizza gli elementi che hanno reso virale il suo intervento e il possibile significato dietro le sue parole. il ruolo di dua lipa nel contesto delle olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dua Lipa parla in italiano nello spot delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina - Un nuovo spot dedicato alle Olimpiadi Invernali 2026 sta facendo il giro del web grazie alla partecipazione di Dua Lipa, che sorprende il pubblico con un inatteso saluto in italiano. Scrive ilmattino.it
Dua Lipa nello spot di Milano-Cortina 2026 parla in italiano: "Ci vediamo dopo" - In quella che sembra la Galleria Vittorio Emanuele II del capoluogo lombardo, incredibilmente innevata, arriva direttamente da Dua Lipa l'invito ai Giochi Olimpici invernali di Milano- Riporta r101.it
Cortina, Dua Lipa protagonista dello spot delle Olimpiadi Invernali: «Ci vediamo lì» VIDEO - Dua Lipa è la protagonista del nuovo spot dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Riporta ilgazzettino.it