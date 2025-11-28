Dritto e Rovescio il maranza | Io giro col coltello si ferma lo studio
Ancora una volta maranza protagonisti in negativo. A Dritto e Rovescio c'è chi rivendica un'abitudine piuttosto discutibile: girare per le strade delle città armati con il coltello. E protagonista di un diverbio pesante nello studio di Paolo Del Debbio è proprio un ragazzo che con orgoglio parla delle sua attitudini con l'arma bianca: "Io giro col coltello per difesa perché ho avuto un abuso ultimamente, ho 50 punti in faccia e mi hanno tagliato la faccia. E mi spiace moltissimo ma la soluzione non è girare col coltello in tasca. Ma io ora, io da poco ora giro col coltello. 10 anni fa, io ho 26 anni, 10 anni fa quando avevo 16 anni non c'era sta moda dei coltelli, delle robe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
