Domenica 30 novembre (ore 17.00) si giocherà Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo dopo il successo ottenuto contro San Giovanni in Marignano e il primo impegno stagionale in Champions League, l’obiettivo è quello di trovare un po’ di continuità in campionato e cercare di rafforzare il testo posto in classifica generale: A guidare la Numia Vero Volley sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming