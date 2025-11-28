Dove vedere in tv Milano-Busto Arsizio A1 volley femminile 2026 | orario programma streaming
Domenica 30 novembre (ore 17.00) si giocherà Milano-Busto Arsizio, incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ragazze di coach Stefano Lavarini scenderanno in campo dopo il successo ottenuto contro San Giovanni in Marignano e il primo impegno stagionale in Champions League, l’obiettivo è quello di trovare un po’ di continuità in campionato e cercare di rafforzare il testo posto in classifica generale: A guidare la Numia Vero Volley sarà l’opposto Paola Egonu, affiancata sul fronte offensivo dalle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva. La regia delle padrone di casa sarà nelle mani di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prima dei grattacieli, prima delle passerelle, prima delle Olimpiadi…c’è stato un americano che attraversò l’oceano per vedere il Duomo di Milano. Si chiamava Mark Twain. E davanti alla Cattedrale si arrese alla sua meraviglia: “Nessun’altra cosa può atti - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere in tv Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming - La Numia Vero Volley Milano inaugura il proprio cammino in Champions League ospitando all’Opiquad Arena di Monza l’Olympiacos Piraeus (mercoledì 26 ... Riporta oasport.it
Dove vedere in tv Milano-Firenze, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Dopo il successo esterno sul campo di Cuneo, la Numia Vero Volley Milano torna davanti al pubblico dell’Allianz Cloud (martedì, ore 20) per affrontare Il ... Come scrive oasport.it