Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Flamanville 2025 | orari programma streaming

Dopo l’esordio a Tabor, in Repubblica Ceca, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere la seconda tappa della sua stagione. Il palcoscenico sarà quello di Flamanville, in Francia, dove domenica 30 novembre si disputeranno le gare nelle categorie juniores, Under 23 ed Elite. L’Italia spera di essere protagonista anche in quest’occasione, dopo il buon esordio di sette giorni fa. Il Bel Paese non avrà a sua disposizione Sara Casasola, seconda a Tabor nella prova Elite femminile, ma potrà contare sull’apporto di Mattia Agostinacchio nella gara Under 23. Con lui anche Stefano Viezzi, terzo sette giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross Flamanville 2025: orari, programma, streaming

