Dove mangiare un vero Risotto all' Amarone nelle trattorie di Verona

l Risotto all'Amarone celebra i sapori autentici di Verona, combinando riso Vialone Nano IGP, coltivato nella fertile Bassa Veronese, con l'aristocratico Amarone della Valpolicella. Un vero risotto all'amarone si può gustare in questi locali storici, molti selezionati dalla prestigiosa rivista. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dove mangiare il risotto all’Amarone a Verona. I 9 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso - In prossimità del fiume e del Ponte di Pietra, è un posto valido sia per la cucina veronese che per piatti dove sono protagoniste prelibatezze da tutto il mondo (ostriche, Patanegra, foie ... Segnala gamberorosso.it

Il Risotto all'Amarone ottiene la Denominazione comunale - Il risotto all'Amarone della Valpolicella si candida a diventare ufficialmente un piatto tipico veronese, ottenendo la Denominazione comunale (Deco). Si legge su ansa.it

Il risotto all'Amarone candidato "piatto tipico veronese" - Due eccellenze che si uniscono e che stanno per diventare un’unica specialità ufficialmente riconosciuta. Riporta repubblica.it