Dove il suono si dilata | debutta Stayer – Asynchronous Decays alla Torre del Centro Musica

Modenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torre del Centro Musica 71MusicHub si prepara ad accogliere, domenica 30 novembre alle 21, un appuntamento di notevole intensità creativa e di respiro internazionale: il concerto di restituzione della residenza artistica “StayerAsynchronous Decays”, un progetto che si sviluppa all’interno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

