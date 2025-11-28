Dove il suono si dilata | debutta Stayer – Asynchronous Decays alla Torre del Centro Musica
La Torre del Centro Musica 71MusicHub si prepara ad accogliere, domenica 30 novembre alle 21, un appuntamento di notevole intensità creativa e di respiro internazionale: il concerto di restituzione della residenza artistica “Stayer – Asynchronous Decays”, un progetto che si sviluppa all’interno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Giorni da ricordare. : . C’è un luogo nascosto tra le dolci colline della Lunigiana dove il tempo si dilata, i sapori si intensificano e le pietre raccontano storie an - facebook.com Vai su Facebook
Dove il suono si dilata: debutta “Stayer – Asynchronous Decays” alla Torre del Centro Musica - La Torre del Centro Musica 71MusicHub si prepara ad accogliere, domenica 30 novembre alle 21, un appuntamento di notevole intensità creativa e di respiro internazionale: il concerto di restituzione de ... Si legge su modenatoday.it