Douglas Luiz fuori dai piani del Nottingham Forest? Ecco cos’è successo al centrocampista brasiliano | riscatto a rischio? Le ultime
Douglas Luiz, il brasiliano è fuori da 4 gare per infortunio. Il problema alla coscia mette a rischio l’obbligo di riscatto: la Juve osserva la situazione. Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus o al Nottingham Forest è in forte discussione, e un problema fisico ne complica ulteriormente lo scenario. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi in prestito dalla Juventus in Premier League, non gioca già da quattro partite consecutive, saltando due gare di campionato e altrettante di Europa League. L’assenza non è dovuta a una scelta tecnica. Douglas Luiz si è fatto male, accusando un problema muscolare alla coscia che lo sta tenendo fuori in queste settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
