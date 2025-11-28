Dopo Kabul | tutta la scia di attentati compiuti da cittadini afghani in Europa e negli USA

Il caos del ritiro occidentale dall’ Afghanistan nell’agosto 2021 non ha soltanto segnato la fine di un ventennio di presenza militare: ha generato onde d’urto che continuano a propagarsi fino a oggi nelle capitali europee e negli Stati Uniti. L’evacuazione precipitosa, condotta tra esplosioni, disperazione e controlli improvvisati, ha aperto corridoi d’ingresso che, secondo le agenzie di sicurezza occidentali, hanno permesso il passaggio non solo di interpreti, attivisti e collaboratori, ma anche di individui vulnerabili, traumatizzati e in alcuni casi già esposti alla propaganda jihadista. È in questo contesto che va letto l’attacco avvenuto nel centro di Washington il 25 novembre 2024, quando Rahmanullah Lakanwal, un afghano arrivato negli Stati Uniti durante le ultime fasi dell’evacuazione insieme alla seconda moglie e ai cinque figli, ha aperto il fuoco contro due membri della Guardia Nazionale a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Panorama.it

