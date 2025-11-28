Dopo il derby Modric umilia ancora l’Inter | completamente travolta
Una parola di Modric “di troppo” dopo il derby della Madonnina mette l’Inter ancora più sotto pressione. L’atleta croato non si è risparmiato affatto. Un po’ tutte le grandi squadre che l’anno scorso hanno performato male, per un se o per un ma, nel nostro campionato staranno sicuramente invidiando l’exploit del Milan, team che con due o tre acquisti mirati e sopratutto riportando sulla panchina dopo oltre 10 anni un grande veterano come Massimiliano Allegri, che con il team ha vinto tutto il possibile nei suoi anni d’oro, si è issato ai vertici della classifica. Dall’ottavo posto dello scorso anno al secondo, attualmente, in Serie A, non male come rimonta considerando che non tanti giocatori sono cambiati e soprattutto, che il successo nel Derby della Madonnina per 1-0 dimostra con i fatti che non si tratta di fortuna o di un calendario molto favorevole. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
