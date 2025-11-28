Dopo i pasti l’addome si gonfia? Potrebbe essere la SIBO non lo stress

28 nov 2025

Gonfiore addominale dopo i pasti, tensione addominale, dolore, meteorismo e disturbi dell’alvo: sempre più persone scoprono che dietro questi sintomi, spesso attribuiti in modo generico allo “stress” o al colon irritabile, si nasconde in realtà la SIBO, una condizione ancora poco conosciuta ma in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

