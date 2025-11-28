Molte cose erano migliori negli anni ’80, non da ultimo i programmi televisivi. Prendiamo ad esempio la soap opera Dynasty, un vero classico che è cresciuto nel corso degli anni e ha reso l’incredibile Linda Evans un nome familiare. Con la sua bellezza senza tempo e la sua eleganza senza pari, Evans ha affascinato il pubblico per decenni e, vedendola oggi, non si può fare a meno di togliersi il cappello in segno di ammirazione. L’infanzia di Linda Evans. Gli anni ’80 sono stati un periodo indimenticabile, un’epoca in cui molti di noi erano giovani, in salute e pieni di vita, con un senso di pace che oggi sembra raro. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Dopo Dynasty, Linda Evans affrontò lutti e malattie