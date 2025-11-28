Dopo 21 anni Kill Bill Parte 3 è uscito ma non è un film
Uma Thurman torna finalmente in Kill Bill, ma gli spettatori rimarranno sorpresi dalla natura del suo ritorno. Questo è un grande anno per Kill Bill, con l’epico film di Quentin Tarantino che torna sui grandi schermi statunitensi con un colpo di scena. Questa volta, potremo vedere Kill Bill come lo aveva concepito Tarantino, un’epopea di 271 minuti, completa di una nuova animazione che fa da ponte tra le due metà. Tarantino ha finalmente diretto questo capitolo mancante, “Yuki’s Revenge”, che debutterà a sorpresa il 30 novembre su Fortnite. Sembra che questo evento faccia parte delle grandi celebrazioni di Fortnite per Kill Bill, che includono anche una skin Fortnite gratuita del personaggio Yuki Yubari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
