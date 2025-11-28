Donne e artiste del Seicento napoletano | la nuova mostra tutta al femminile delle Gallerie d’Italia
Pittrici, scultrici, cantanti e attrici in una rassegna che riscopre il fondamentale ruolo delle donne nella stagione barocca del viceregno spagnolo. Fino al 22 marzo 2026, le Gallerie d’Italia di Napoli ospiteranno “ Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento ”, la prima mostra interamente dedicata all’opera e alla figura di alcune tra le non poche donne che hanno partecipato attivamente alla vita culturale della Napoli seicentesca, esplorando i campi più disparati dell’arte e ricercando forme espressive inedite secondo modi che non differiscono affatto da quelli degli uomini loro contemporanei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
