Donald Trump | Sarah Beckstrom è morta Fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani
Sarah Beckstrom, 20enne della Guardia Nazionale del West Virginia, è morta a causa delle ferite riportate in un attacco armato avvenuto mercoledì vicino alla Casa Bianca. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in un discorso televisivo, definendola “Sarah Beckstrom del West Virginia, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona molto rispettata, giovane e magnifica, che ha iniziato il suo servizio nel giugno 2023, straordinaria sotto tutti i punti di vista, ci ha appena lasciato. Non è più tra noi”. Beckstrom, originaria di Summersville, era in servizio dal giugno 2023 nella 863ma Compagnia di Polizia Militare della 111ma Brigata Ingegneri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
"È morta Sarah Beckstrom, soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington". L'annuncio di Trump - La soldatessa della Guardia Nazionale statunitense Sarah Beckstrom , ferita in una sparatoria avvenuta mercoledì a Washington , è morta per le ... ilfoglio.it scrive
Washington, morta soldatessa colpita vicino alla Casa Bianca. Trump: «Il killer è un mostro» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Sarah Beckstrom, membro della Guardia Nazionale, colpita da arma da fuoco mercoledì a Washington, a pochi ... Secondo ilmattino.it
Sparatoria a Washington, Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Ora fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani" - Un membro della Guardia Nazionale aggredito a Washington è morto: lo annuncia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. affaritaliani.it scrive