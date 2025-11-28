Don Cosimo Schena e Tempesta a Tuglie e Leverano per raccontare amore e rinascita

L’attesa è alta nel Salento per l’arrivo di don Cosimo Schena, teologo, filosofo, psicologo e una delle voci sacerdotali più seguite sui social, che si appresta a presentare la sua ultima opera, “Da quando ti ho trovato” (Piemme). Questo libro del parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

