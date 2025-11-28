Dobbiamo accogliere l’incertezza la lezione filosofica di Carlo Rovelli ci parla di futuro conoscenza e umanità

Wired.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo incontrato il celebre fisico teorico per parlare del suo ultimo libro, Sull’eguaglianza di tutte le cose, e non solo. 🔗 Leggi su Wired.it

dobbiamo accogliere l8217incertezza la lezione filosofica di carlo rovelli ci parla di futuro conoscenza e umanit224

© Wired.it - "Dobbiamo accogliere l’incertezza”, la lezione filosofica di Carlo Rovelli ci parla di futuro, conoscenza e umanità

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Dobbiamo Accogliere L8217incertezza Lezione