Disco party con i Gladys & Gentlemen in concerto al Route 66
Sabato 20 dicembre, i Gladys & Gentlemen tornano sul palco del Route 66 Risto-pub di Asciano (PI) per una imperdibile serata piena di energia, dove sarete immersi nel mondo della Discomusic anni '70-'80-'90, un vero tributo all'età d'oro della disco.È il modo perfetto per scatenarsi prima del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
DISCO RADIO PARTY – LOVE GINERATION TREVIGLIO GIN FESTIVAL Un evento unico nel suo genere: un vero tuffo nel passato nella storia dello Studio Zeta e della grande musica targata DISCO RADIO! Rivivi le emozioni, i suoni e l’energia che - facebook.com Vai su Facebook