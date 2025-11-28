Disattivare o falsificare la posizione su PC e Mac in Chrome Firefox e altri

I browser moderni, tra cui Chrome (e tutti quelli basati su Chromium), Firefox e Safari, includono la geolocalizzazione tra i servizi di base; ciò significa che un sito può avanzare la richiesta di localizzare la posizione e conoscere il luogo esatto da cui troviamo, come avviene anche sugli smartphone. Questa richiesta di trovare la posizione del PC viene, quasi sempre, visualizzata quando si visitano siti web che vogliono personalizzare l'esperienza e le informazioni fornite in base al posto in cui si trova l'utente, per interagire meglio con alcune applicazioni, con le mappe, con i siti di shopping e con i social network. 🔗 Leggi su Navigaweb.net