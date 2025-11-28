Disabilità e lavoro in Lombardia | l’intelligenza artificiale escluderà i più fragili

BRESCIA, 28 novembre 2025 – Inclusione lavorativa delle persone con disabilità a passi lenti. E, con l'arrivo dell'AI, la situazione potrebbe peggiorare. Secondo l'osservatorio appena pubblicato dall'Inps, nel 2024 sono state 828, in tutta la Lombardia, le persone con disabilità che hanno beneficiato delle assunzioni agevolate, misura di politica attiva. Il numero è in leggera crescita rispetto al 2023, quando erano state 786, ma è un po' una Cenerentola, rispetto al totale le assunzioni avviate attraverso altre misure agevolate (stabilizzazioni, incentivi all'occupazione per altre categorie come i giovani): 251.

