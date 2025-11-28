Diritto al lavoro e inclusione sociale | convegno a sostegno di ciechi e degli ipovedenti

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria Ets Aps, da sempre punto di riferimento nella tutela dei diritti e nella promozione dell’autonomia delle persone con disabilità visiva, organizza per venerdì 28 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle 13:00, il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

In molti concorsi pubblici è richiesto il diritto del lavoro Studia con videolezioni, slide e test di verifica Scopri il corso di formazione online di EdiSES #infoconcorsi #concorsipubblici #perte #lavoro #bando #concorsi #opportunitàlavorativa #cercolavoro # - facebook.com Vai su Facebook

Premio Marco Biagi 2026 – tesi su diritto del lavoro e relazioni industriali Torna il concorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di @adaptland che premia le due tesi più originali e innovative nel campo del diritto del lavoro e delle relazioni ind Vai su X

Polistena, l’evento UICI “Diritto al lavoro e inclusione sociale: tutele e nuove prospettive” - L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria ETS APS, da sempre punto di riferimento nella tutela dei diritti e nella promozione dell’autonomia delle perso ... strettoweb.com scrive

Diritto allo studio e lavoro per i giovani nella Calabria che aggancia l’Europa - Con il PR grazie all’Obiettivo di Policy 4 la Regione Calabria sostiene il futuro delle nuove generazioni e il diritto allo studio ... Come scrive msn.com

La Campania celebra l’inclusione - Il 3 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere i diritti, il benessere e l’inclusio ... irpinia24.it scrive