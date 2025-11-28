Diretta WRC – Saudi Arabia Rally 2025

Tuttorally.news | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Jeddah, dove si svolge l’ultimo atto del WRC che assegnerà il titolo piloti assoluto e quello WRC2 Challenge. La redazione di TuttoRally, come sempre, seguirà in diretta la gara PS11 Wadi Almatwi 1 24.90 km La terza prova di giornata ha regalato un colpo di scena pesantissimo nella lotta per il Mondiale. Elfyn Evans . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Diretta GP Arabia Saudita Jeddah - 20/04/25 Diretta in Italia 20/04/25 ore 19:00 numero di giri 50 Lunghezza 6. Segnala repubblica.it

Diretta Formula 1/ Qualifiche streaming video GP Arabia Saudita 2025: pole Verstappen! (sabato 19 aprile) - Diretta Formula 1, qualifiche GP Arabia Saudita 2025 Gedda live streaming video: orari, cronaca, tempi e classifiche delle sessioni (oggi sabato 19 aprile) La diretta Formula 1 prosegue con le ... ilsussidiario.net scrive

WRC | Al-Attiyah correrà al Rally Arabia Saudita su una Puma Rally1 di M-Sport - Il WRC torna quest'anno in Arabia Saudita, nel rally che concluderà la stagione corrente. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Wrc 8211 Saudi