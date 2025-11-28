Digitarca e il Digital Twin per le città e gli edifici | l’intervista a Leo Chiechi agli Oscar ANGI 2025

Modelli digitali di città ed edifici per migliorare la gestione del patrimonio e la manutenzione delle infrastrutture: è questo il cuore dell’attività di Digitarca, raccontato da Leo Chiechi, CEO di Digitarca, nel corso della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, che si è svolta ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Chiechi ha illustrato il funzionamento e le applicazioni della tecnologia su cui si fonda il lavoro dell’azienda. Il fulcro dell’attività di Digitarca è il Digital Twin: «È una copia fedele virtuale di un oggetto reale e serve per poter comandare meglio i nostri modelli reali attraverso i sensori IoT e attraverso la gestione del patrimonio degli asset». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

