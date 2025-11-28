Dieci denunce in tre mesi ma lo beccano ancora a fare razzie sulle auto
Dieci denunce collezionate in appena tre mesi, da agosto in avanti, eppure continuava a colpire imperterrito. Mercoledì, un 45enne di Castenedolo è però stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale: fermato, dopo l’ennesimo furto su un'auto commesso in via Tartaglia, a Brescia. Già noto alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
