Dicembre al Teatro Celebrazioni | un mese imperdibile con grandi nomi della prosa show per i più piccoli spettacoli che fondono comicità e riflessione e l’attesissimo Gran Gala di Capodanno

Inizia con un omaggio a Michael Jackson il mese di dicembre al Teatro Celebrazioni. Il 3 si terrà Legend The Show - Michael Jackson tribute experience, un grande tributo orchestrale che farà rivivere la magia e le hit intramontabili di uno degli artisti che hanno rivoluzionato la storia della musica, e che vedrà Wendel Gama nel ruolo del Re del Pop. Un evento imperdibile arricchito dalla presenza di Jennifer Batten, l’iconica chitarrista di Michael Jackson. Per la Stagione di Prosa si alterneranno sul palcoscenico artisti di spicco con spettacoli che spaziano dalla commedia brillante al teatro d’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dicembre al Teatro Celebrazioni: un mese imperdibile con grandi nomi della prosa, show per i più piccoli, spettacoli che fondono comicità e riflessione, e l’attesissimo Gran Gala di Capodanno

Scopri altri approfondimenti

#CulturaVenezia: gli appuntamenti dal 28 novembre al 5 dicembre Teatro, musica, danza, incontri: una settimana di appuntamenti e news negli spazi del Settore Cultura del Comune di Venezia. #FesteaTeatro Tutti gli spettacoli delle feste al Teatro Toniolo - facebook.com Vai su Facebook

Teatro ragazzi: “Gli Elfi di Babbo Natale” sabato 27 dicembre 2025 al Teatro Flavio Vespasiano Vai su X

Pinerolo si illumina: un mese di eventi, proiezioni, arte e tradizione per un Natale magico - Pinerolo si prepara a vivere un periodo natalizio all'insegna del coinvolgimento e della magia, con un programma di eventi, spettacoli e iniziative culturali che animerà la città per un intero mese. Da torinotoday.it

Natale a Crotone 2025: un mese di eventi tra musica, teatro e tradizioni - 00, con il countdown e l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza Pitagora, accompagnata dall’esibizione di ... Lo riporta ilcrotonese.it

Natale 2025 a Pinerolo, ecco gli eventi da non perdere - Proiezioni artistiche, mercatini, spettacoli e musica animeranno la città dal 6 dicembre all’11 gennaio Pinerolo si prepara a un Natale ricco di atmosfera, con un intero mese di eventi che uniscono ar ... Come scrive msn.com