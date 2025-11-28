Dicembre al Teatro Celebrazioni | un mese imperdibile con grandi nomi della prosa show per i più piccoli spettacoli che fondono comicità e riflessione e l’attesissimo Gran Gala di Capodanno

Inizia con un omaggio a Michael Jackson il mese di dicembre al Teatro Celebrazioni. Il 3 si terrà Legend The Show - Michael Jackson tribute experience, un grande tributo orchestrale che farà rivivere la magia e le hit intramontabili di uno degli artisti che hanno rivoluzionato la storia della musica, e che vedrà Wendel Gama nel ruolo del Re del Pop. Un evento imperdibile arricchito dalla presenza di Jennifer Batten, l’iconica chitarrista di Michael Jackson. Per la Stagione di Prosa si alterneranno sul palcoscenico artisti di spicco con spettacoli che spaziano dalla commedia brillante al teatro d’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

