Dicembre al MOG Mercato Orientale Genova | un mese di eventi e idee regalo

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MOG Mercato Orientale Genova si prepara a chiudere l'anno con una serie di eventi e iniziative che celebrano la convivialità e il legame con il territorio.Gli eventi del mese: tra gusto e socialitàIl calendario si apre all'insegna della mixology: martedì 2 dicembre il MOG ospiterà l’ultima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dicembre mog mercato orientaleDicembre al MOG Mercato Orientale Genova: un mese di eventi e idee regalo - Viaggio nel mondo della birra (inizio: 15 gennaio 2026) Organizzato da Unionbirrai e Genova Beerlab, è un corso di degustazione che rilascia un attestato finale di I Livello. Come scrive genovatoday.it

A Genova c'è uno dei mercati più antichi d'Italia famoso per il cibo internazionale - C’era una volta e c’è ancora il Mercato Orientale di Genova, il più antico e suggestivo mercato civico della città, luogo cardine per ricostruire la tradizione culinaria cittadina. Si legge su gamberorosso.it

Il Mercato Orientale si rimette a nuovo: via libera al progetto - Il Mercato Orientale si prepara a risplendere grazie alla nuova copertura che riporterà alla vista dei genovesi l’antico chiostro ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Dicembre Mog Mercato Orientale