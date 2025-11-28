Diario senza tempo ultime riprese per il film contro il bullismo Nel web diventa un’arma senza confini

Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre si concluderanno all’Istituto comprensivo Emilio Rosetti di Forlimpopoli, guidato dalla dirigente Luigia Pergola, le riprese del cortometraggio “Diario senza tempo” prodotto da Daniel Mercatali della SC Movie Production. La regia è affidata a Gianluca Bonucci e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

...nel Diario degli errori, Flaiano compone uno dei suoi libri più intimi e disincantati, un taccuino mentale in cui il pensiero brilla di un’ironia lucidissima e, allo stesso tempo, fragile come un vetro sottile. Non è un diario nel senso tradizionale del termine, ma un i - facebook.com Vai su Facebook

Il diario di Google sbarca su Pixel 8 e 9, ma senza AI: cosa ci stiamo perdendo? - Pixel Journal arriva su Pixel 8 e 9 con il Feature Drop di novembre 2025: diario digitale strutturato, integrazioni utili ma senza funzioni AI. Come scrive smartworld.it