Di note e di parole la rassegna a più linguaggi artistici al D' Annunzio e al Ponchielli

Quattro giorni di musica e incontri con l’autore a Latina, tra i teatri D’Annunzio e Ponchielli. È “Di note e di parole”, rassegna che si svolgerà tra il 2 e il 6 dicembre, presentata oggi presso il Comune dalla sindaca, Matilde Celentano, dalla deputata Giovanna Miele, membro della Commissione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

