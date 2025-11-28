Di Marco sui lavori nell' istituto Marconi di Penne | Ritardi inaccettabili e porta il caso in commissione vigilanza

28 nov 2025

Arriverà in commissione vigilanza della Regione il caso della protesta degli studenti dell'istituto tecnico Marconi di Penne, riunitisi in assemblea per denunciare le condizioni critiche della scuola e delle sedi provvisorie. A sollevare il problema il consigliere regionale del Partito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

