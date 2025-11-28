Di Canio è sicuro sulla posizione di Spalletti | Merita questa opportunità Poi la previsione sulle ambizioni della Juventus in Serie A
Di Canio non ha dubbi su Spalletti: il tecnico è burbero ma sensibile. La rosa è quello che è, la lotta è per il quarto posto con Roma e Bologna. Paolo Di Canio, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, ha analizzato la scelta del club bianconero di affidarsi a Luciano Spalletti in panchina, intervenendo su La Repubblica. Di Canio ha subito promosso il tecnico toscano, definendolo un grande che merita questa opportunità. Lo ha descritto come burbero e scostante, ma al tempo stesso sensibile. Questa combinazione di tratti è stata fondamentale per il lavoro svolto finora. Spalletti ha restituito fiducia a giocatori chiave che erano in difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
