Di Canio attacca Chivu | Ma quale sfortuna tolga ste scuse! Deve avere il coraggio di fare una cosa

Inter News 24 Le parole di Paolo Di Canio, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Paolo Di Canio  ha parlato a  La Repubblica  dell’ultimo turno di  Champions League  e dell’ Inter. ITALIANE IN FONDO IN CHAMPIONS –  «La vedo dura. Siamo lontani anni luce dai top club. La più attrezzata è l’Inter, ma a Madrid troppe cose non hanno funzionato». BISSECK HA PARLATO DI SFORTUNA –  «Fortuna e sfortuna non esistono. Chivu deve togliere dalla testa dei calciatori simili scuse. Lui mangiava l’erba, giocava col caschetto. Se prendi un palo è perché hai tirato male». 🔗 Leggi su Internews24.com

