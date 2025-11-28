Deutsche Borse fa shopping nei fondi

Le Deutsche Borse, l'operatore della Borsa di Francoforte, ha presentato un'offerta non vincolante da 5,3 miliardi di euro per acquisire la piattaforma di fondi di investimento Allfunds. In un comunicato, il gruppo sottolinea i «significativi vantaggi strategici, commerciali e finanziari» di una fusione e afferma di essere «in trattative esclusive» con Allfunds «per una possibile acquisizione». L'offerta valuta Allfunds 8,80 euro per azione. Ieri il titolo alla Borsa di Amsterdam ha chiuso in rialzo di oltre il 22% a 8,11 euro. Anche il titolo Deutsche Borse è stato premiato a Francoforte, salendo dell'1,8 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Deutsche Borse fa shopping nei fondi

Leggi anche questi approfondimenti

Le borse europee salgono in attesa di Wall Street. Tra i settori, spiccano Materie di Base, Tech, Energetici e Banche. I titoli migliori oggi? Ve ne spoileriamo alcuni. Analisi e dettagli qui: https://www.websim.it/notizie/borsa-oggi/europa/borse-europee-di-buon-u - facebook.com Vai su Facebook

„Making Capital Matter” – Deutsche Börse Cash Market becomes Deutsche Börse dlvr.it/TP9rWM Vai su X

Turista mongola fa shopping a San Lorenzo in Lucina, ruba 2 borse griffate per 6 mila euro - Una donna è entrata in una nota boutique griffata di Piazza San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, e ha tentato di rubare due costosissime borse del valore complessivo di 6 mila 200 euro. Segnala affaritaliani.it

Euronext si allea con Deutsche Börse sui repo. Un mercato da oltre 11 trilioni in Europa - Le due maggiori borse europee, Euronext e Deutsche Börse, hanno siglato un accordo di collaborazione per crescere e rendere più liquido il mercato repo. Secondo milanofinanza.it