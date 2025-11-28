Detenuto casertano trovato morto in cella
Un detenuto di 34 anni, originario di Maddaloni e residente a Caivano, è stato trovato privo di vita all’interno della sua cella nel carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, quando alcuni compagni di detenzione hanno allertato il personale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In una casa circondariale del Casertano, un detenuto è stato tenuto per ore all’aperto sotto la pioggia come forma di punizione. Il fatto ha suscitato indignazione, e le autorità stanno valutando iniziative disciplinari e investigative. Leggi l'articolo completo su - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Riporta tg24.sky.it
Ariano irpino, detenuto ritrovato morto all’interno della sua cella - Un detenuto di 34 anni, di origini casertane e residente a Caivano è stato rinvenuto cadavere nel letto all’interno di una cella. corriereirpinia.it scrive
Rocco Amato, il giovane casertano trovato morto a Barcellona: è giallo sulle cause - Francolise è stordita per la notizia della morte del 32 originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone, Rocco Amato, ritrovato privo di vita ... Segnala msn.com