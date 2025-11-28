Denudata e accoltellata a Secondigliano | volevano costringerla a lasciare la casa popolare

Una 42enne ucraina è stata picchiata e ferita con un coltello nella sua abitazione a Secondigliano, Napoli Nord; i tre l'avrebbero minacciata per obbligarla a lasciare la casa popolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Accoltellata a Milano, Lanni al gip: non volevo uccidere - Voleva "colpire" il potere economico "ma non uccidere" Anna Laura Valsecchi, la manager di Finlombarda accoltellata lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano. Come scrive notizie.tiscali.it

Accoltellata a Milano, Lanni al gip: "Non volevo uccidere" | L'avvocata: "È angosciato per la donna" - Vincenzo Lanni, l'uomo che lunedì mattina in piazza Gae Aulenti a Milano ha accoltellato Anna Laura Valsecchi, manager di Finlombarda, ha ripetuto davanti alla gip Rossana Mongiardo che voleva ... Scrive tgcom24.mediaset.it