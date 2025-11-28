Dentro ai Gigli sciopero e presidio di protesta di cuochi e lavapiatti FOTO

Firenzetoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero e presidio dei lavoratori delle cucine di due ristoranti all'interno del centro commerciale de I Gigli oggi, venerdì 28 novembre. Ancora una volta, si tratta di un'azione coordinata e guidata dal sindacato Sudd Cobas.I ristoranti interessati dallo sciopero, si legge in una nota diffusa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

dentro gigli sciopero presidioChiusura Pam Panorama a I Gigli, presidio e sciopero. I sindacati: 'Ritirare i licenziamenti' - È fissato per lunedì 24 novembre alle ore 11, a Firenze, presso la sede Arti in via Mercadante, l’incontro tra Regione Toscana, sindacati e Pam Panorama sulla vertenza che riguarda il punto vendita al ... Da 055firenze.it

dentro gigli sciopero presidioChiusura di Pam Panorama ai Gigli: sciopero il 24 novembre - Nessun passo avanti nell’incontro tenutosi oggi a Roma tra la dirigenza di Pam Panorama e le strutture nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. nove.firenze.it scrive

Pam Panorama I Gigli, Filcams Cgil proclama sciopero: presidio lunedì 24 novembre a Firenze - È fissato per lunedì 24 novembre alle ore 11, a Firenze, presso la sede Arti in via Mercadante, l’incontro tra Regione Toscana, sindacati e Pam Panorama ... Si legge su gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Dentro Gigli Sciopero Presidio