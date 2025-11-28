Delneri | Filippi riesce a migliorare qualsiasi portiere Maignan è l’esempio perfetto

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Delneri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su Claudio Filippi, preparatore di Mike Maignan al Milan: parole d'oro per Filippi e Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

delneri filippi riesce a migliorare qualsiasi portiere maignan 232 l8217esempio perfetto

© Pianetamilan.it - Delneri: “Filippi riesce a migliorare qualsiasi portiere. Maignan è l’esempio perfetto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Delneri su Filippi: "Sotto la sua guida Maignan ha affinato le sue capacità" - Luigi Delneri ha parlato così a TMW di Claudio Flippi, preparatore di Mike Maignan al Milan: "Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Delneri Filippi Riesce Migliorare