Delneri | Filippi riesce a migliorare qualsiasi portiere Maignan è l’esempio perfetto

Luigi Delneri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW su Claudio Filippi, preparatore di Mike Maignan al Milan: parole d'oro per Filippi e Maignan.

Non si può che essere d'accordo con tutti i punti del thread. Aver praticamente rinunciato a Filippi è stato un errore di incompetenza assoluta. Con lui Di Gregorio ne avrebbe tratto grande beneficio. Grandissima perdita, sottovalutata/ignorata da molti solo perc Vai su X

