Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Una delegazione di 6 parlamentari del Pd, di cui facevano parte Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Altri contenuti sullo stesso argomento

Delegazione Pd bloccata tra le esplosioni, è panico. L'intervento del governo: cosa succede - facebook.com Vai su Facebook

Esplosioni e boati: la delegazione di sei parlamentari Pd rimane bloccata in Cisgiordania. Interviene la Farnesina. Ecco chi sono Vai su X

Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania,interviene console - Una delegazione di 6 parlamentari del Pd é rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza ... ansa.it scrive

Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania: esplosioni e panico. L’intervento del Governo - Secondo quanto riporta l’Ansa, una delegazione Pd di sei parlamentari è rimasta bloccata per ore in Cisgiordania mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico. Da thesocialpost.it

Farnesina: “Condotta al sicuro delegazione Pd bloccata in Cisgiordania” - Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a ... Da msn.com