Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Imolaoggi.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di 6 parlamentari del Pd, di cui facevano parte Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

delegazione pd bloccata in cisgiordania

© Imolaoggi.it - Delegazione Pd bloccata in Cisgiordania

Altri contenuti sullo stesso argomento

delegazione pd bloccata cisgiordaniaDelegazione Pd bloccata in Cisgiordania,interviene console - Una delegazione di 6 parlamentari del Pd é rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza ... ansa.it scrive

delegazione pd bloccata cisgiordaniaDelegazione Pd bloccata in Cisgiordania: esplosioni e panico. L’intervento del Governo - Secondo quanto riporta l’Ansa, una delegazione Pd di sei parlamentari è rimasta bloccata per ore in Cisgiordania mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico. Da thesocialpost.it

delegazione pd bloccata cisgiordaniaFarnesina: “Condotta al sicuro delegazione Pd bloccata in Cisgiordania” - Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania, mentre rientrava a Gerusalemme da Gerico, a ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Delegazione Pd Bloccata Cisgiordania