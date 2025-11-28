Degrado a San Lorenzo rimossi 200 kg di rifiuti

Roma, 28 novembre 2025 – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone a tutela rafforzata istituite nel quartiere San Lorenzo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere e volti ad implementare gli standard di sicurezza, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno condotto una mirata attività antidegrado nel quartiere in collaborazione con il personale dell’AMA e della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

