Definitivo l’ergastolo a Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte
La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi. Nel 2020, a Colleferro, insieme al fratello Gabriele aveva ucciso il ventunenne Willy Monteiro Duarte. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, la vittima era intervenuta per sedare una rissa in corso tra alcuni suoi amici e Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli altri due responsabili dell’omicidio. Ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele. A quel punto, i due Bianchi, noti in zona per essere molto violenti e litigiosi, lo avevano picchiato a morte, insieme a Belleggia e Pincarelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
