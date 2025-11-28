Definitivo l’ergastolo a Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Metropolitanmagazine.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva l’ergastolo per Marco Bianchi. Nel 2020, a Colleferro, insieme al fratello Gabriele aveva ucciso il ventunenne Willy Monteiro Duarte. Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, la vittima era intervenuta per sedare una rissa in corso tra alcuni suoi amici e Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli altri due responsabili dell’omicidio. Ergastolo definitivo per Marco Bianchi, nuovo appello per Gabriele. A quel punto, i due Bianchi, noti in zona per essere molto violenti e litigiosi, lo avevano picchiato a morte, insieme a Belleggia e Pincarelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

definitivo l8217ergastolo a marco bianchi per l8217omicidio di willy monteiro duarte

© Metropolitanmagazine.it - Definitivo l’ergastolo a Marco Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte

News recenti che potrebbero piacerti

definitivo l8217ergastolo marco bianchiWilly Monteiro: ergastolo definitivo per Marco Bianchi - L’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel 2020: la Corte di Cassazione ha reso definitivo l’ergastolo per Marco Bianchi e disposto la celebrazione ... Da ecovicentino.it

definitivo l8217ergastolo marco bianchiErgastolo definitivo per Marco Bianchi per l'omicidio di Willy e appello ter per il fratello Gabriele - Omicidio Willy Monteiro Duarte, la Cassazione conferma l'ergastolo per Marco Bianchi e dispone un nuovo processo d'appello per il fratello Gabriele ... virgilio.it scrive

definitivo l8217ergastolo marco bianchiOmicidio Willy Monteiro: per Marco Bianchi ergastolo definitivo, nuovo appello per Gabriele - I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis ... Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Definitivo L8217ergastolo Marco Bianchi