Dedicato a te de Le Vibrazioni diventa un’opera rock
Tutte le Giulia d’Italia si saranno sentite cantare, almeno una volta nella vita, Dedicato a te, la canzone che ha fatto conoscere Le Vibrazioni al grande pubblico. Il brano, datato 2003, è ora diventato il punto di partenza per un musical, che andrà in scena al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 22 marzo 2026. In Immensamente Giulia, questo il titolo dell’opera rock, Francesco e Giulia si conoscono e si innamorano in una Milano degli anni Novanta. La ragazza diventa una sorta di guida spirituale per il protagonista maschile, nelle varie fasi della sua crescita personale, a cavallo del nuovo millennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
