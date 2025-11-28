Debutto vincente per la Lancia Delta S4 nel Mondiale

Il 28 novembre 1985 la potentissima e neonata Lancia Delta S4 debuttava mostruosamente, vincendo il Lombard Rac Rally con Toivonen e Wilson. Quando il 28 novembre 1985 la Lancia Delta S4 tagliò il traguardo finale del Lombard Rac Rally, imponendosi al debutto assoluto nel Campionato del mondo rally con l’equipaggio formato da Henri Toivonen e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

