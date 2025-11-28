De Luca su Fico | Verificheremo sua autonomia Io un monaco rimasto con il saio che non ha preteso nulla

Nel corso della diretta social di Facebook del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania uscente Vincenzo De Luca si è soffermato sull'esito delle elezioni regionali senza risparmiare critiche agli ex contendenti, seppur senza mai citarli: “Le candidature sono state scelte a Roma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Regionali: Fico esplora, De Luca prenota il Comune di #Salerno Apre, per la prima volta in pubblico in maniera ufficiale, all’eventualità di tornare al timone del Comune di Salerno. E rivendica il copyright del cosiddetto “campo largo”. LEGGI QUI --> https://tiny - facebook.com Vai su Facebook

Fico: Grazie a Vincenzo De Luca per il lavoro svolto in questi anni Vai su X

De Luca su Fico: "Verificheremo sua autonomia. Io un monaco rimasto con il saio che non ha preteso nulla" - Nel corso della diretta social di Facebook del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania uscente si è soffermato sull'esito delle elezioni regionali ... Secondo salernotoday.it

L’analisi: in Regione Campania Fico vince e governa anche senza l’apporto della lista di De Luca - voto: Alessandro Fava e Gian Piero Travini, della data company "Piave digital agency" approfondiscono il dato elettorale alle ... Lo riporta fanpage.it

Regionali, Fico: "Vinciamo per mandare a casa Meloni". De Luca: "In bocca al lupo guagliò" - “Se sarò eletto avrò subito da fare con tanti problemi e alcuni di questi vanno risolti con dei tavoli importanti, con la concertazione, cercando di rispettare sicuramente l’investimento principale ne ... Secondo salernotoday.it