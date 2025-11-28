De Luca su Fico | Verificheremo sua autonomia Io un monaco rimasto con il saio che non ha preteso nulla

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della diretta social di Facebook del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania uscente Vincenzo De Luca si è soffermato sull'esito delle elezioni regionali senza risparmiare critiche agli ex contendenti, seppur senza mai citarli: “Le candidature sono state scelte a Roma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

de luca fico verificheremoDe Luca su Fico: "Verificheremo sua autonomia. Io un monaco rimasto con il saio che non ha preteso nulla" - Nel corso della diretta social di Facebook del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania uscente si è soffermato sull'esito delle elezioni regionali ... Secondo salernotoday.it

de luca fico verificheremoL’analisi: in Regione Campania Fico vince e governa anche senza l’apporto della lista di De Luca - voto: Alessandro Fava e Gian Piero Travini, della data company "Piave digital agency" approfondiscono il dato elettorale alle ... Lo riporta fanpage.it

de luca fico verificheremoRegionali, Fico: "Vinciamo per mandare a casa Meloni". De Luca: "In bocca al lupo guagliò" - “Se sarò eletto avrò subito da fare con tanti problemi e alcuni di questi vanno risolti con dei tavoli importanti, con la concertazione, cercando di rispettare sicuramente l’investimento principale ne ... Secondo salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: De Luca Fico Verificheremo