Fin dalla sua prima apparizione, il personaggio di Batman è stato associato a una narrazione incentrata sulla lotta contro il crimine e sulla sua presunta difficile scelta di non uccidere mai i criminali. Questa convinzione di lunga data si scontra con le origini più oscure e violente del personaggio, rivelando un passato molto più sanguinoso di quanto spesso viene riconosciuto. la verità più cruda sull’epoca di batman e la sua politica del no-kill. il Batman originario non esitava a far fuori i criminali. Il Batman delle origini, di successo fin dai primi albi, si caratterizzava per un atteggiamento molto più violento e spietato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

DC ha nascosto per 86 anni la verità su uno dei miti più iconici di Batman