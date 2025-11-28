Dazn offerte black friday | piano Full a prezzo stracciato solo per oggi

DAZN celebra il Black Friday 2025 con una promozione destinata a far gola a tutti gli appassionati di sport. Solo per oggi, infatti, la piattaforma propone un’offerta che potrebbe rappresentare il momento ideale per abbonarsi e vivere il calcio ai massimi livelli senza spendere troppo. Dazn offerte black friday a 19,99€. Nelle giornate del 27 e 28 novembre 2025, il piano Full, normalmente venduto a 44,99 euro al mese, è disponibile a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi. Una riduzione importante, soprattutto considerando che la stagione calcistica sta entrando nel periodo più caldo. L’offerta è valida solo per chi si abbona pagando direttamente su DAZN, restano quindi esclusi i servizi di terze parti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

