DAZN nuova offerta lampo per il Black Friday 2025 | c’è fino a mezzanotte
Con la fine della precedente promozione terminata il 26 novembre, DAZN torna alla ribalta proponendo per il Black Friday 2025 una nuova occasione pensata per chi vuole accedere all’intero mondo sportivo della piattaforma, inclusa la Serie A. L’offerta rappresenta uno degli sconti più consistenti mai applicati sul piano Full e sarà disponibile solo per poche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
