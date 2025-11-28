Danny Seagren primo interprete di Spider-Man e Big Bird in Sesame Street è morto a 81 anni

L'artista americano, che ha lavorato per Jim Henson, ha avuto una lunga carriera televisiva e creato alcuni popolari pupazzi. Danny Seagren, che ha fatto parte del gruppo dei burattinai di Sesame Street ed è stato il primo interprete di Spider-Man in versione live-action, è morto all'età di 81 anni. La sua famiglia ha confermato la notizia solo ora, nonostante il decesso, di cui non è stata svelata la causa, sia avvenuto il 10 novembre. I personaggi più famosi portati in vita dall'artista Danny Seagren era nato il 15 novembre 1943 a Minneapolis e ha creato anche alcuni famosi e amati pupazzi per Jim Henson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Danny Seagren, primo interprete di Spider-Man e Big Bird in Sesame Street, è morto a 81 anni

Scopri altri approfondimenti

Danny Seagren, primo interprete di Spider-Man e Big Bird in Sesame Street, è morto a 81 anni - L'artista americano, che ha lavorato per Jim Henson, ha avuto una lunga carriera televisiva e creato alcuni popolari pupazzi. Scrive movieplayer.it

Danny Seagren è morto: è stato il primo Spider-Man live-action - Man in TV e noto marionettista per celebri programmi come Sesame Street. Da cinema.everyeye.it